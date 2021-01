“Demme-Fiorentina? Sarebbe un calciatore molto adatto per i viola ma in questo momento non penso che il Napoli…”

Il giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano è intervenuto così a Lady Radio sulle possibili trattative tra Fiorentina e Napoli: “Milik? Se non va al Marsiglia non ci sono soluzioni per lui e non andrà nemmeno all’Europeo. Se fossi in lui mi chiederei cosa stia combinando. Demme-Fiorentina? Non penso che il Napoli in questo momento si possa permettere di perdere Demme. E’ uno dei pochi calciatori che può indurre Gattuso a cambiare il Napoli. Sarebbe un calciatore che potrebbe funzionare a Firenze ma non sarà ceduto”.

