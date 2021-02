Derby di Manchester tra City e United per accaparrarsi un difensore della Fiorentina, che non vuole rinnovare…

Non è una novità sentir parlare di Milenkovic in chiave calciomercato, soprattutto in queste settimane dove si vocifera ormai di un addio quasi scontato al termine della stagione. Per evitare di perdere il giocatore a 0, la Fiorentina ascolterà le offerte delle varie pretendenti. Negli ultimi giorni era spuntato fuori il Liverpool, con Klopp che non disdegnerebbe il difensore serbo. Ma dalla Premier League stanno seguendo la faccenda anche da Manchester.

Come leggiamo sul “The Sun”, il Manchester United spera di battere i rivali del Manchester City in un vero e proprio derby di calciomercato per accaparrarsi il difensore della Fiorentina. I Red Devils stanno infatti cercando un difensore centrale da affiancare al capitano del club Harry Maguire.