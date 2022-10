Deserto viola al Gran Galà del calcio 2022: c’è solo un ex Fiorentina

Nessun nome della Fiorentina tra quelli presentati questo pomeriggio alla conferenza stampa di presentazione del Gran Galà del calcio 2022, cerimonia che premia i migliori della precedente stagione in Serie A. C’è Dusan Vlahovic, attaccante trasferitosi a gennaio dalla società viola alla Juventus e autore di una gran prima parte di stagione in maglia gigliata. Questa la lista dei giocatori in lizza per la Top 11:

PORTIERI

Maignan, Handanovic, Vicario

DIFESA (4 nomi)

Cuadrado, Di Lorenzo, Theo, Skriniar, Tomori, Bremer, Dumfries, Koulibaly

CENTROCAMPO (3 nomi)

Brozovic, Tonali, Perisic, Kessie, Milinkovic-Savic, Calhanoglu, Pellegrini, Barella

ATTACCO (3 nomi)

Immobile, Lautaro, Osimhen, Vlahovic, Leao, Dybala

Tra gli allenatori, invece, a contendersi il titolo saranno Pioli, Inzaghi e Mourinho. Nessun nome viola neanche tra i migliori gol segnati.