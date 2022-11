Designato arbitro di Sampdoria-Fiorentina: Unica gara dei viola a Genova con lui è finita bene. Tremendo il suo bilancio coi doriani

Designato l’arbitro per la partita tra Sampdoria e Fiorentina che andrà in scena domenica prossima alle ore 15: è Livio Marinelli della sezione di Tivoli.

Tre precedenti per lui con i viola e il bilancio è perfettamente in equilibrio: una vittoria, un pareggio e una sconfitta. L’anno scorso ha diretto Genoa-Fiorentina 1-2 e Torino-Fiorentina 4-0. Quest’anno è stato al Franchi in occasione di Fiorentina-Napoli 0-0.

Quello di Marinelli è un nome che non piace molto dalle parti della Sampdoria. Questo perché il suo bilancio con i blucerchiati è tremendo: tre sconfitte su tre partite con lui e tutt’e tre in casa.