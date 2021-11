Sono state diramate per le designazioni arbitrali per la 14esima giornata di Serie A, che vedrà la Fiorentina impegnata domani sera allo stadio Artemio Franchi contro la Sampdoria. Il direttore di gara sarà Federico Dionisi, che in carriera ha arbitrato soltanto una volta la Viola, in occasione del 3-3 tra Bologna e Fiorentina dello scorso maggio.

Ecco la designazione completa:

FIORENTINA – SAMPDORIA Martedì 30/11 h. 18.30

DIONISI

LOMBARDO – SCHIRRU

IV: VOLPI

VAR: DOVERI

AVAR: COLAROSSI