Ecco l’arbitro che fece infuriare Gasperini contro la Fiorentina. La terza volta tra viola e rossoblu e una tradizione positiva

Prima designazione arbitrale per quanto riguarda il 2020. La Fiorentina in occasione della trasferta contro il Bologna che andrà in scena nel giorno dell’Epifania (inizio gara ore 12.30) sarà diretta dal signor Paolo Valeri di Roma. Quarto uomo sarà Piccinini, mentre il Var sarà Mariani.

Per diverse volte ha incrociato la Fiorentina e siamo a 24 precedenti totali con uno score di: 9 vittorie, 10 pareggi, 5 sconfitte. Fuori casa invece il bilancio coi viola è: 2 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte. L’ultima volta che Valeri ha diretto la squadra gigliata in trasferta è alla 25esima giornata del campionato 2016/17, Milan-Fiorentina 2-1. L’ultima direzione assoluta risale invece alla scorsa stagione: Fiorentina-Atalanta 2-0, con le grandi polemiche di Gasperini per una presunta simulazione di Chiesa, ‘premiata’ con il rigore dall’arbitro.

Per la terza volta dirige una sfida tra viola e rossoblu: nel 2016/17, Bologna-Fiorentina 0-1 e nella stagione 2017/18, Fiorentina-Bologna 2-1.