Designato l’arbitro di Fiorentina-Empoli. Un unico precedente (e non è un granché) coi viola, ed è un quasi talismano per gli azzurri

La partita tra Fiorentina ed Empoli, in programma domenica prossima alle 12.30, sarà diretta dall’arbitro Luca Massimi della sezione di Termoli.

C’è un unico precedente per lui con la squadra viola e non è un granché. Fa riferimento a questa stagione: Venezia-Fiorentina 1-0, gara brutta in tutti i sensi.

Quattro invece gli incroci con l’Empoli, con tre vittorie e un KO. Nell’unico precedente in A, vittoria degli azzurri in casa del Sassuolo (2-1). La sconfitta invece risale alla stagione 2019/20, dove al Castellani il Pordenone si è imposto per 1-0.

Da quattro stagioni è presente in A, ma ha diretto in tutto solamente 16 partite. Lo score è di 7 vittorie interne, 4 pareggi, 5 affermazioni esterne.