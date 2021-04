Designato l’arbitro di Fiorentina-Juventus: l’ultimo precedente non promette bene

Sono state rese noti le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A, che comincerà domani alle 15 con Genoa-Spezia e terminerà lunedì sera con Lazio-Milan. La Fiorentina affronterà la Juventus al Franchi domenica alle ore 15: la partita verrà arbitrata da Davide Massa, direttore di gara della sezione di Imperia. L’ultimo precedente risale agli ottavi di finale di Coppa Italia, quando la Fiorentina è stata eliminata dall’Inter nei tempi supplementari dal gol di Lukaku (e le relative polemiche per un mancato fallo non fischiato a Martinez Quarta).

Ecco la designazione completa:

FIORENTINA – JUVENTUS h. 15.00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: AYROLDI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: RANGHETTI