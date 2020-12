L’AIA ha reso noto le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Serie A, che comincerà domani alle 18 e si chiuderà giovedì sera con il posticipo tra Roma e Torino. Per Fiorentina-Sassuolo, sfida cruciale per la banda di Prandelli, è stato scelto Paolo Valeri.

Ecco il resto della squadra arbitrale:

FIORENTINA – SASSUOLO h. 20.45

VALERI

TOLFO – ROSSI M.

IV: PICCININI

VAR: LA PENNA

AVAR: VALERIANI