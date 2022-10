Desolati: “Sono giusti anche i fischi, i giocatori hanno pochissimo rispetto. Jovic? Non mi è piaciuto, neanche parlassimo di Maradona”. FOTO FN

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Claudio Desolati è stato premiato nella nona edizione della Hall of Fame Viola. Ecco le sue parole: “Auguro a tutti un’opportunità così, è bello tornare qui. Squadra attuale? Sono rimasto male dalla sconfitta contro l’Inter. Un peccato, soprattutto per i tifosi. In questo momento, c’è pochissimo rispetto. I giocatori non li vedo tranquilli, entrano in campo e sono nervosi. Poi è normale che voli qualche fischietto: il tifoso paga, non viene pagato. Jovic? Ha fatto una cosa che non mi è piaciuta. Deve rispettare il pubblico. Anche perché… chi sei? Neanche parlassimo di Maradona, è un calciatore come tutti gli altri”.

Sull’eredità lasciata di Vlahovic: “Calcisticamente parlando, sono un fan di Vlahovic. Un vero peccato, pochissimi hanno le sue caratteristiche. Oggi, purtroppo, i calciatori vanno via quando lo decidono, ma così non va bene”.