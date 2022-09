Destini incrociati e il rischio déjà vu per la Fiorentina: domenica Sportiello ritrova Gollini… a ruoli invertiti

Poteva essere la sfida dei destini incrociati quella tra Marco Sportiello e Pierluigi Gollini. Invece, Atalanta–Fiorentina vedrà molto probabilmente protagonista soltanto uno dei due. Quello meno atteso, a pensarci bene, perché Sportiello sarebbe di fatto una riserva mentre Gollini era arrivato a Firenze con le stimmate del nuovo titolare.

Succede invece che, complice l’infortunio di Musso, Sportiello dovrà custodire per un po’ le chiavi della porta di Gasperini. Gollini, invece, sembra aver perso la fiducia di Italiano (soprattutto dopo Istanbul) e ci si è messo anche un problema fisico a impedirgli di cercare un pronto riscatto. Domenica allora ci sarà Terracciano, mentre l’ex Tottenham potrebbe ritrovare minuti in Conference League.

Destini incrociati, dicevamo. Perché anche Sportiello, nel gennaio del 2017, arrivò in prestito dall’Atalanta. Dopo sei mesi da riserva di Tatarusanu, nella stagione 2017/18 divenne il titolare e lo rimase per tutto l’anno nonostante diverse incertezze. A giugno la Fiorentina non lo riscattò rimandandolo a Bergamo, dove però ad occupare il suo posto c’erano Berisha e… Gollini.

Oggi la situazione ricorda molto quella di quattro anni fa, perché anche Gollini è in prestito dall’Atalanta e a fine stagione la Fiorentina potrebbe scegliere di non riscattarlo. La strada intrapresa non è quella giusta, ma di tempo per invertirla ce n’è ancora tanto. Intanto però Gollini e Sportiello si incroceranno di nuovo anche se stavolta sarà il primo a restare in panchina, a guardare l’altro vivere un nuovo capitolo della sfida dell’ex dopo quello dell’anno scorso a Bergamo.