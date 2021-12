Destino diverso?

Domenica alle 12:30, la Fiorentina tornerà in campo contro il Sassuolo, ma i riflettori da ormai qualche settimana, sono accesi anche sul calciomercato. Tanti i rumors che riguardano Dusan Vlahovic, ma con ogni probabilità, il serbo lascerà la Fiorentina solamente al termine della stagione corrente. Anche se il condizionale è d’obbligo, quando si parla compra vendita di calciatori. Gli uomini mercato viola, come evidenziato dallo stesso Direttore Generale Barone a più riprese, sono decisamente attivi sul fronte entrate.

E a tal proposito, nei prossimi giorni, potrebbero esserci importanti novità per quanto riguarda il possibile trasferimento di Jonathan Ikonè in maglia viola. L’esterno francese del Lille potrebbe arrivare a Firenze addirittura nelle prime ore del nuovo anno. Con la Fiorentina pronta a sborsare nelle casse dei transalpini, una cifra intorno ai 15 milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita. Discorso diverso, per quanto riguarda Borja Mayoral. Con il cambio di modulo della Roma, l’attaccante spagnolo di proprietà del Real Madrid sembra poter essere tornato nei piani di Mourinho. Con l’affare che si complica, proprio quando sembrava essere in dirittura d’arrivo.