Deulofeu: “Attenti a Fiorentina, Napoli, Roma e Atalanta. Da dentro mi danno belle sensazioni”

Gerard Deulofeu è uno di quei giocatori che quest’anno ha impressionato maggiormente. Dodici le reti fin qui segnate dall’attaccante dell’Udinese, una di queste proprio recentemente alla Fiorentina.

E c’è da dire che lo spagnolo ha una buona considerazione della squadra viola, al pari di altre realtà italiane, come dice chiaramente in un’intervista rilasciata ad AS: “Non qualificarsi per il Mondiale è stata una disgrazia per l’Italia, però non molto tempo fa è arrivato il titolo europeo, cosa da non sottovalutare. È un calcio in crescita: tra quattro, cinque anni tornerà ad un livello superiore. Juve, Inter e Milan faranno un passo avanti in Europa, attenti a Napoli, Roma, Atalanta, Fiorentina…Da dentro mi danno belle sensazioni”.