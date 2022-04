Deulofeu: “Erano tanti anni che il club non vinceva al Franchi: facciamo un gran calcio. Concediamo poco e siamo cinici”

Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese, ma anche ex obiettivo di mercato della Fiorentina, ieri ha segnato al Franchi e ha parlato nel post gara della vittoria dei suoi. Ecco le sue dichiarazioni riportate da TuttoUdinese.it:

“E’ una vittoria molto pesante. L’Udinese da tanti anni (ben 15 ndr) non vinceva su questo campo. Questi tre punti valgono molto. La squadra sta bene e gioca un gran calcio. Scendiamo in campo per vincere sempre. I tifosi si devono godere questo momento insieme a noi. In difesa concediamo poco, in attacco segniamo: siamo cinici. Mi sento un trascinatore e ad Udine sto bene”.