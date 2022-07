Deulofeu spazientito dallo stallo del Napoli: la Fiorentina è tra le alternative

Nonostante fino a poche settimane fa l’operazione sembrava praticamente chiusa, adesso il trasferimento di Gerard Deulofeu dall’Udinese al Napoli sembra essere in seria discussione. A riportare la notizia è l’edizione odierna de Il Gazzettino, che ha cercato di fare il punto della situazione sul futuro dell’esterno spagnolo. A quanto pare, nonostante la distanza tra la richiesta dei friulani e l’offerta degli azzurri non sia ampia, l’operazione è bloccata dalle uscite: prima i partenopei devono piazzare Ounas e Politano.

A quanto parte la lunga attesa avrebbe portato del malumore al ragazzo, che adesso non ha più voglia di aspettare ulteriore tempo. Deulofeu potrebbe quindi decidere di accantonare la pista Napoli, nonostante sia da sempre la sua scelta preferita, per valutare ulteriori offerte. L’ex Barcellona al momento ha ricevuto numerose offerte dalla Spagna, oltre che a quella della Fiorentina: i viola, con Daniele Pradè in primis, da sempre sono attratti dal talentuoso esterno che però al momento non rientrerebbe tra le priorità del mercato. I viola adesso sono focalizzati sul sostituto di Milenkovic, che molto probabilmente lascerà Firenze, ma se tra qualche settimana lo spagnolo ancora non si sarà accasato altrove chissà se davvero si possa riaccendere la trattativa.