“Deve prendere una decisione che sia il bene di entrambi” Commisso lascia in sospeso la questione Chiesa

Nel corso della sua ultima ‘visita’ a Firenze, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha avuto modo di incontrare, tra gli altri, anche Enrico Chiesa, padre e procuratore dell’attaccante Federico. Benché vi sia stata una piccola apertura, questa è una situazione che è rimasta in sospeso.

“Ci siamo incontrati col padre Enrico – ha detto Commisso – che vuole il bene di suo figlio ed è una persona eccezionale. Sono quasi sicuro che rimarrà con noi fino a giugno e dopo si vedrà. Deve prendere una decisione che sia il bene di entrambi”.

Non sono certo parole rassicuranti quelle del patron sul giocatore che doveva diventare il simbolo della Fiorentina e la cui cessione in estate è stata bloccata proprio a seguito dell’intervento del numero uno gigliato. Comunque da qui a fine stagione ci sarà modo per le parti di incontrarsi ancora e di tornare a parlare.