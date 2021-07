Il tecnico del Vicenza ed ex allenatore di Italiano Domenico Di Carlo ha parlato così a Radio Bruno: “Penso che la Fiorentina non sia riuscita a trovare la continuità ed è per questo che non ha svolto un grande campionato”.

Sul nuovo tecnico viola ha aggiunto: “Per me era un po’ come Jorginho al Verona. A Firenze avrà bisogno di essere supportato, specie davanti alle difficoltà”.