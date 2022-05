Di Carlo: “Prima di criticare bisognerebbe aspettare la fine della stagione. Commisso lungimirante nel vendere Vlahovic”

L’allenatore Domenico Di Carlo ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista della partita tra Sampdoria e Fiorentina: “Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per motivi diversi, la differenza la faranno le motivazioni. L’infortunio di Gabbiadini e la stagione non esaltante di Quagliarella hanno sicuramente danneggiato la Sampdoria. Se la squadra di Giampaolo giocherà come sa fare, comunque, sarà difficile portare a casa punti per la Fiorentina“.

E poi sulla Fiorentina ha aggiunto: “Bisogna fare i complimenti a società, allenatore e giocatori, tre componenti che si sono unite. Italiano gioca un calcio che piace alla piazza, i giocatori sono superiori a quelli degli anni scorsi. Non dimentichiamoci i tifosi, sempre straordinari. Tante volte si fanno delle critiche eccessive, quando invece bisognerebbe aspettare la fine della stagione per parlare. La società ha fatto un grande colpo economico vendendo Vlahovic, prendendo comunque dei sostituti di livello. A volte bisogna prendere delle decisioni, e Commisso ha dimostrato di essere stato lungimirante dando via il serbo”.