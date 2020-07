Di Carmine mattatore in quel di Verona. Il Lecce accorcia nella lotta salvezza. Guarda la NUOVA CLASSIFICA della Serie A

Nei match di serie A delle 19:30 dilaga il Sassuolo di Roberto di Zerbi che si impone in modo quasi schiacciante contro il Genoa. In gol Traore, Berardi, Raspadori e una doppietta di Caputo. Milan corsaro in Liguria contro la Sampdoria dell’ex viola Claudio Ranieri. Per i rossoneri a segno Leao, Calhanoglu e due volte Ibrahimovic. Di Askidsen il gol della bandiera blucerchiata. La Lazio all’Olimpico si è imposta per 2-0 sul Brescia grazie ai gol di Correa e Immobile, con l’azzurro sempre più capocannoniere del campionato. Il Verona si impone sulla Spal per 3-0 grazie anche ad una doppietta dell’ex attaccante viola Di Carmine. Il Lecce espugna il Friuli di Udine per 2-1 e accorcia sul Genoa per la lotta salvezza.

Questa la nuova CLASSIFICA di Serie A: Juventus 83, Inter 79, Atalanta 78, Lazio 78, Roma 64, Milan 63, Napoli 59, Verona 51, Sassuolo 51, Bologna e Parma 46, Fiorentina 43, Udinese e Cagliari 42, Sampdoria 41, Torino 39, Genoa 36, Lecce 35, Brescia 24, Spal 20.