Di Carmine: “Un po’ deluso dalla Fiorentina. Segnare il primo gol in Serie A contro i viola…”

L’ex attaccante della Fiorentina Samuel Di Carmine questo pomeriggio si è collegato in collegamento con l’account Instagram ufficiale dell’Hellas Verona dove ha parlato della sua esperienza in gialloblu: tra i tanti temi toccati ha avuto anche il tempo di commentare il suo addio ai viola. Queste le sue parole riportate da CalcioHellas.it: “A Firenze ho vissuto un periodo molto particolare: ero considerato il ‘diamante grezzo’ proveniente dalle giovanili, ma all’epoca era quasi impossibile trovare spazio nel parco attaccanti di cui disponeva la Fiorentina. C’erano dei grandi attaccanti in quella squadra. Nonostante tutto quando mi hanno lasciato partire sono rimasto un po’ deluso, avrei tanto voluto vestire la maglia numero 9 di Batistuta. Segnare la mia prima rete in Serie A proprio contro i viola è stata come una rivincita per me. Il capolavoro in quel caso lo fece Verre, per me è stato abbastanza semplice battere Dragowski”