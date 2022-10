Di Chiara: “A prescindere dalla mancanza dei gol di Vlahovic, la Fiorentina quest’anno ha difficoltà ad imporsi”

Questo pomeriggio l’ex difensore della Fiorentina Alberto Di Chiara, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha potuto analizzare come la squadra di Vincenzo Italiano arriva alla sfida di questa sera contro l’Inter di Simone Inzaghi. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Il dato di fatto adesso è che la Fiorentina che si è visto l’anno scorso, per intensità e stile di gioco, non c’è più. E’ anche vero che la passata stagione i viola potevano contare sulle reti di Dusan Vlahovic, che quest’anno non ci sono; adesso si vede una squadra che fa molta fatica ad imporsi. E questo succede sia in campionato che in Conference League, dove in teoria le squadre sono meno forti. A parte le due discrete prestazioni casalinghe con Napoli e Juventus, che sono due grandi del campionato, per il resto è stata una Fiorentina al di sotto delle aspettative. Stasera contro l’Inter serve che la squadra dia una risposta all’ambiente, e mi pare che lo stesso Italiano se ne sia reso contro: mi pare di aver capito che il tecnico vorrebbe almeno 10 punti nelle prossime 5 partite, e quindi credo che voglia iniziare già dalla partita di stasera contro i nerazzurri”.