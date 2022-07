Di Chiara: “Biraghi è l’ago della bilancia dello spogliatoio. È un buon giocatore, ma gli manca qualcosa. Ranieri e Venuti…”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Alberto Di Chiara ha parlato a Radio Bruno Toscana, in riferimento al capitano Cristiano Biraghi: “È l’ago della bilancia dello spogliatoio, in senso positivo. Dare la fascia di capitano è un gesto emblematico e fa capire il suo carisma. È un giocatore con ottima corsa e buon livello tecnico; secondo me, gli manca quello spunto tecnico che gli permette di arrivare sul fondo e creare occasioni pericolose. Un po’ come faceva Odriozola, ad esempio”.

Su Ranieri, dice: “Può far parte della rosa della Fiorentina. La realtà di Firenze è che la squadra deve essere ricostruita nei punti cardine, ma il budget è quello che è. Avendo già sostituito Torreira con Mandragora, ora bisogna vedere il centrale difensivo e tutto il resto”.

Su Venuti, aggiunge: “Al di là delle lacune tecniche, è un ragazzo che ci mette impegno. Se Venuti e Ranieri fossero i protagonisti di una squadra che vuole arrivare ad alti livelli, avrei qualche perplessità; come alternative ci possono stare”.