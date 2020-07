Di Chiara: “Chiesa è quasi un’ala vecchia maniera. Non si è adattato. Deve cercare un club che…”

L’ex giocatore della Fiorentina, Alberto Di Chiara è intervenuto a TMW Radio parlando della vicenda Chiesa: “Al di là del fatto caratteriale, deve giocare appena dietro la punta per sfruttare le sue caratteristiche. Negli ultimi venti metri. Non si è adattato alla nuova situazione. Come successe con Bernardeschi. Non è una prima punta, è quasi un’ala vecchia maniera”.

E su cosa gli consiglierebbe: “Non so se ci sono già accordi per la sua cessione, ma deve cercare di andare in un club che lo metta in condizione di sfruttare le sue qualità e caratteristiche. Trovare l’allenatore che lo faccia giocare negli ultimi venti metri”.