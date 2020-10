Di Chiara: “Come può una società accettare una presa di posizione dai tifosi? Chiesa è stato compagno di squadra e amico di Astori…”

L’ex centrocampista della Fiorentina Alberto Di Chiara ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Ieri sera contro la Sampdoria il centrocampo della Fiorentina è sparito, Amrabat non sta giocando come ci si aspettava. La Fiorentina non ha reagito, quando deve costruire va in difficoltà. Chiesa e la fascia da capitano? Mi pare sbagliato, se così è andata, che la società abbia accettato la decisione presa dai tifosi. Chiesa è stato compagno di squadra e amico di Astori. Non ha senso che società e spogliatoio accettino una cosa del genere”.

