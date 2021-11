Di Chiara: “Fiorentina la squadra rivelazione di questa Serie A. Il livello è calato, bisogna puntare all’Europa”

A footballnews24.it ha parlato in un’intervista l’ex giocatore della Fiorentina Alberto Di Chiara, parlando anche della squadra di Vicenzo Italiano. Queste le sue parole: “La squadra viola è senza dubbio la squadra rivelazione di questo campionato. Rispetto alle ultime due stagioni in cui ha lottato per non retrocedere, quest’anno stiamo assistendo a qualcosa di diverso, la squadra ha già 10 punti in più rispetto alla passata stagione. É una squadra che ha trovato la sua identità, c’è grande entusiasmo nell’ambiente e ha trovato in Vlahovic un grande trascinatore. Ha trovato in Italiano l’allenatore giusto, in grado di dare qualità e organizzazione, cose che erano sempre mancate nelle ultime annate”

E sull’Europa: “Quest’anno potrebbe essere l’occasione buona poiché c’è una sorta di livellamento in questo campionato. Il livello delle big è leggermente calato e proprio per questo la Fiorentina, che invece ha trovato un sistema di gioco funzionante e una condizione mentale solida, può sicuramente cercare di puntare all’Europa”