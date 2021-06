Di Chiara: “Ho parlato con Pradè e la priorità sul mercato sono gli esterni, ma il compito più arduo per lui è un altro”

L’ex giocatore della Fiorentina Alberto Di Chiara ha parlato così a Radio Sportiva di un suo recente incontro con il direttore sportivo viola Daniele Pradè: “La priorità per la Fiorentina sono gli esterni. Questa squadra ha bisogno di 4-5 innesti di qualità. Il compito più arduo per Daniele è quello di piazzare tutti gli esuberi, che sono tanti. Ribery ha parlato con Gattuso e l’allenatore si è preso un po’ di tempo per decidere. Va come nelle storie di coppia, ma le possibilità di non rivedere il francese a Firenze sono concrete”.