Di Chiara: “Iachini è quasi riuscito a tirare fuori la Fiorentina dal brutto periodo e sta cercando di plasmarla”

Dopo l’inaugurazione della sua Scuola Calcio a Scandicci ha parlato anche Alberto Di Chiara. Queste le dichiarazioni dell’ex Fiorentina su Iachini e sul momento che sta passando la squadra viola: “Sento Iachini dopo ogni partita. Lui è stato chiamato per tirare fuori la Fiorentina da una situazione difficile e c’è quasi riuscito. Dopo aver dato una scossa ora sta cercando di plasmare la squadra a livello tattico. Bisogna pensare a partita dopo partita e non farsi prendere dalla tensione e dalla paura. Non credo che la Fiorentina farà la fine dello scorso anno”.