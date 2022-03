Di Chiara: “Ieri la Fiorentina ha fatto la partita, il pari ci poteva stare. La Juventus ha ritrovato lo spirito giusto e un goleador come Vlahovic”

L’ex calciatore tra le altre della Fiorentina, Alberto Di Chiara a TMW Radio ha detto la sua il giorno dopo la sconfitta contro la Juventus in Coppa Italia: “Non è stata una gara esaltante. La Fiorentina ha fatto più la partita, la Juve ha gestito abbastanza a livello difensivo, ha cercato di tenere botta una Fiorentina in alcune occasioni sfortunata, in particolare sull’autogol. Il pari ci poteva stare”.

Sull’idea di calcio della Juventus di Allegri: “Non c’è un metodo vincente per tutto. Allegri è molto bravo ad adattarsi, a creare un ambiente compatto. Sta ritrovando lo spirito che porterà la Juve a centrare almeno l’obiettivo Champions. In questo momento è in crescita. Sta approfittando anche del fatto che il nostro campionato è scarso, lo hanno dimostrato queste partite di Coppa. Al di là della questione tattica, la Juve ha ritrovato lo spirito giusto e anche un goleador come Vlahovic. La Juventus ha trovato un equilibrio che le consente di perdere poco e poi ha trovato un attaccante che può consentirti di fare quel gol in più che ti porta a vincere le partite”.