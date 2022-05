Di Chiara: “In questa Serie A mediocre la Fiorentina doveva approfittarne, ma senza i gol dalle fasce… Italiano? Non sempre è riuscito a cambiare”

Alberto Di Chiara, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per fare il punto sul momento della squadra viola. Ecco una parte delle sue dichiarazioni:

“I gol degli esterni d’attacco sono mancati, soprattutto dopo la partenza di Vlahovic. Italiano però ha dato un’identità al gruppo e lo ha tenuto sempre compatto”.

Sul rush finale della Fiorentina: “In questa mediocre Serie A la Fiorentina doveva approfittarne, considerando anche le altre. L’Atalanta non è più quella di qualche anno fa, la Roma è altalenante e la Juventus non è stata alla sua altezza. I Viola hanno avuto più di un match point e nei momenti opportuni sono sempre mancati. Forse Italiano non è riuscito a fare cambiare tatticamente per strappare quei punticini nelle situazioni difficili”.