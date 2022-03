Di Chiara: “Italiano bravo a livello tattico, ma ora pensa a portare a casa il risultato. Crisi Inter? Dopo il derby la squadra di Inzaghi ha perso certezze”

L’ex calciatore della Fiorentina Alberto Di Chiara ha parlato così a TMW Radio alla vigilia della gara tra l’Inter e i gigliati: “La Fiorentina è in un periodo particolare come i nerazzurri, concede di più rispetto a prima. Ogni tanto ha delle pause. Italiano però, che è uno bravo a livello tattico e spesso è troppo rigido, ogni tanto ora pensa a portare a casa il risultato. Adesso è meno talebano rispetto a prima ed è un bene”.

E ancora: “Inzaghi artefice della frenata? L’involuzione è arrivata dopo il derby perso. Ha perso le certezze che fino a quel momento aveva. Non so se fisiologicamente sarebbe arrivata allo stesso punto, però non ha più trovato gli uomini gol, è diventata una squadra non più sicura, cosa questa che prima le aveva permesso di andare in testa”.