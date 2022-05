Di Chiara: “La Fiorentina ha buttato via tanti match point. Torreira in calo, manca un attaccante come Vlahovic”

L’ex giocatore della Fiorentina Alberto Di Chiara, intervenuto a TMW Radio, ha commentato il momento della Viola a una giornata dalla fine del campionato

“La Fiorentina è una squadra in cui Italiano ha fatto un grandissimo lavoro, ma quando lo stato fisico cala non ci sono individualità eccelse a livello realizzativo a compensare il tutto. Manca un attaccante che faccia gol regolarmente come Vlahovic”.

Prosegue così Di Chiara: “Torreira non è più quello di qualche mese fa, quando cala la squadra a livello fisico e mentale può subire da chiunque. Ha fatto bene fino ad adesso, ma è una squadra soggetta a questi cali. Una partita si può pure perdere, ma perdere così con la Sampdoria senza quasi mai creare occasioni vuol dire che stacca la spina e questo non va. Ha buttato via così match point importanti”.