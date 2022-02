Di Chiara: “La Fiorentina ieri avrebbe potuto vincere, così fa male. Prima c’è stata la rabbia per il pareggio, poi hanno mollato”

L’ex giocatore della Fiorentina Alberto Di Chiara ha parlato a TMW Radio della partita di ieri sera della squadra viola contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

“La partita è stata molto combattuta, tra due squadre che giocano un calcio speculare. Fiorentina e Sassuolo molto meglio in attacco che in difesa. Prendere gol all’ultimo minuto fa male, anche perché la squadra viola avrebbe potuto vincere. Questa sconfitta non ci voleva. Sbagliata la gestione degli ultimi minuti di gioco. Prima hanno avuto la rabbia di pareggiare in dieci contro undici, poi hanno mollato”.