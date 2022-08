Di Chiara: “Martinez Quarta è un eterno incompiuto, non trasmette sicurezza. Jovic? Se non segna è un bel problema”

L’ex giocatore della Fiorentina Alberto Di Chiara ha parlato così a TMW Radio, ripartendo dall’amichevole di ieri: “Quella contro il Galatasaray era la prima partita veramente impegnativa. Martinez Quarta è sempre stato visto come un buon prospetto, a me invece sembra un eterno incompiuto anche se tecnicamente ci sa fare. Gli errori dei centrali difensivi sono sempre fatali e lui non dà sicurezza. E’ quasi da psicanalizzare, perché ha del potenziale ma non riesce ad esprimerlo”.

E poi ha aggiunto: “Aspettiamo di capire cosa succederà con Milenkovic. Sarebbe meglio evitare la cessione, perché come ha detto Italiano sarebbe difficile trovare un sostituto per un ruolo così delicato. Mercato? La Fiorentina si è mossa bene, anche se Jovic è una scommessa e se non segna potrebbe diventare un problema”.