Di Chiara: “Sampdoria e Spezia alla portata della Fiorentina, ma purtroppo è vero anche il contrario. La prestazione con la Juventus resta un episodio isolato”

L’ex giocatore della Fiorentina Alberto Di Chiara ha parlato a Lady Radio: “A Marassi è una partita difficile, la Sampdoria gioca bene e ha un allenatore esperto. La Fiorentina deve guardare a se stessa, perché è vero che queste partite sono alla sua portata, ma è vero anche che la Viola è alla portata di queste tre squadre. Contro l’Inter ho visto rassegnazione, credo che la squadra di Prandelli debba fare più punti possibile per non avere nessun tipo di paura in seguito”.

E poi ha aggiunto: “Crotone e Parma sono davvero in difficoltà, ma non c’è ancora una situazione tale da poterle dare per spacciate. Purtroppo la vittoria in casa della Juventus è rimasta un episodio isolato, non si è più visto nulla del genere, nemmeno nelle vittorie contro Cagliari e Crotone“.