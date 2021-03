Di Chiara: “Se Prandelli vede bene Eysseric mi immagino come veda gli altri. Giustifico il tecnico della Fiorentina perchè ha poche scelte…”

L’ex calciatore della Fiorentina Alberto Di Chiara a Lady Radio ha toccato varie tematiche di attualità viola: “Biraghi? Non si può puntare il dito solo su di lui, anche se sicuramente quest’anno non sta facendo benissimo. Quarta sta andando bene, anche se ogni tanto ha qualche amnesia. Malcuit ha fatto vedere qualcosa di diverso cercando di dare qualcosa in più dal punto di vista fisico. Ma quando giochi con il 3-5-2 devi avere due esterni che sono due stantuffi. Prandelli? Lo giustifico un po’ perché non ha molte scelte. Eysseric? Non mi pare un calciatore determinante. Callejon non lo abbiamo praticamenta mai visto, non è stato recuperato un calciatore qualitativamente importante. Se Prandelli vede bene Eysseric mi immagino come veda gli altri“.