Di Chiara: “Senza Vlahovic la Fiorentina è più equilibrata. Contro il Venezia una vittoria che dà continuità in vista della Juventus”

A TMW Radio ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina Alberto Di Chiara, parlando dell’attuale stato di forma della squadra viola e della vittoria contro il Venezia. Queste le sue parole:

“La cosa più bella sono i tre punti che danno alla squadra la continuità prima di una partita sentita come quella contro la Juventus. Il Venezia oggi è stato poca cosa. La Fiorentina contro la Juventus dovrà tenere i piedi per terra. Maleh è un giocatore che potrebbe tornare utile, quando è entrato non ha mai sbagliato, si sa inserire e fa bene anche a livello di conclusione. Bel lavoro di Italiano che ha fatto maturare tanti giocatori. La Fiorentina senza Vlahovic è forse una squadra più equilibrata, ora al gol ci devono andare tutti mentre prima con Vlahovic che era una macchina da gol giocavano diversamente”