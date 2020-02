Dopo la doppietta contro la Sampdoria di domenica, per Dusan Vlahovic sono arrivati moltissimi complimenti. L’ex calciatore della Fiorentina Alberto Di Chiara a Italia 7, si è accodato così: “Vlahovic è una promessa? Si, una promessa che il calciatore sta mantenendo. Inizialmente c’era un po’ da gestirlo vista la sua giovane età. Anche se penso che non ci sia un’età precisa per sbocciare, quando un giovane è bravo e pronto deve giocare. Credo sia anche l’idea di Iachini“.