Di Fede: “Lo Stadio a Campi sarà una grande cosa per la Fiorentina. Occasione da non perdere”

Il Vicesindaco di Campi Bisenzio, Giovanni di Fede è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno parlando di stadio: “ In questa fase il Sindaco Fossi ha una calma serafica. Normalmente affronta le questioni con giudizio, in questo caso c’è passione ma non si trascende mai. Se l’imprenditore rifarà il Franchi, saremo contenti. Questa occasione non va persa, lo stadio a Firenze va fatto. Per me Campi è Firenze, come area metropolitana. Una città che vuole competere e cogliere le occasioni europee deve avere una grandezza metropolitana”

E sull’incontro ha detto: “Significa che noi ci vogliamo fare trovare pronti, c’è una opzione, nell’incontro abbiamo fatto una Lista dei documenti da preparare prima della copiafinicazione. Lo Stadio a Campi sarà una grande cosa, i tempi sono relativamente veloci”