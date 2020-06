Di Fede: “Lo STADIO sorgerebbe sopra un’area senza difficoltà di rischio idraulico. Dobbiamo migliorare con i trasporti ma la costruzione del nuovo impianto…”

Nel corso del consiglio Comunale il vice Sindaco di Campi Bisenzio Giovanni Di Fede è intervenuto così sulla possibilità di costruzione dello stadio nella piana: “Il sindaco ritiene che la costruzione dello stadio a Campi sia una grande opportunità per i cittadini di Campi e di tutta la piana, oltre che per il club viola. L’impianto sorgerebbe sopra un’area senza difficoltà di rischio idraulico, in una zona che ha già una destinazione a carattere sportivo. Non possiamo fallire, ma dobbiamo migliorare la situazione ferroviaria e tranviaria. La costruzione dello stadio permetterebbe un’accelerazione formidabile anche per la realizzazione di tutti questi progetti”.

0 0 vote Article Rating