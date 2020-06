Di Fede: “Stadio della Fiorentina completato per il 2024. Conflitto con l’aeroporto? Ce n’era di più con la Mercafir. Nardella tiene alla squadra e ci aiuterà a far sì che Commisso non riduca le ambizioni”

Il vicesindaco di Campi Bisenzio, Giovanni Di Fede, è intervenuto su CasaViola per parlare della concreta possibilità che la Fiorentina costruisca il suo nuovo stadio in quel territorio. “Martedì è stata una giornata importante – ha detto Di Fede – La città ha adottato il piano strutturale e l’incontro tra Joe Barone e il sindaco ha fatto iniziare, nel concreto, un iter. La Fiorentina ritiene l’ipotesi di Campi come quella più concreta, ma è l’inizio di un cammino. Non siamo in competizione con nessuno, vogliamo solo offrire la possibilità alla società di costruire un nuovo impianto che permetta di fare un salto di qualità”.

Prima pietra nel 2022 e opera completata nel 2024, il sindaco Fossi ha dato questi tempi di realizzazione: “Le date che ha detto il sindaco – ha proseguito Di Fede – sono date corrette, confermate dai tecnici e confermate anche dalla Fiorentina. Incompatibilità con il nuovo aeroporto? Non c’è. Abbiamo già avuto un contatto con Toscana Aeroporti. Su questo va fatto un approfondimento. C’era un conflitto con il cono d’atterraggio previsto nel vecchio masterplan, ma quello adesso non c’è più. Si può sempre posizionare lo stadio in maniera differente rispetto a quanto fatto in un primo momento e, sicuramente, è molto minore l’impatto sull’aeroporto dello stadio a Campi rispetto che alla Mercafir. Per realizzare alcune opere accessorie ci sarà bisogno della collaborazione con altri enti. Nardella è un amministratore intelligente, accorto e tiene alla Fiorentina quanto teniamo tutti. E prima che Commisso riduca le sue ambizioni, tutti faremo il massimo per far sì che i risultati arrivino”.