Di Filippo a FN: “Commisso non si è reso conto di come funziona la burocrazia nel nostro paese. Si potesse cambiarla in euro saremmo la nazione più ricca al mondo”

E’ l’inizio del dicembre 2016 quando Wanny Di Filippo a nome de Il Bisonte Firenze presenta il progetto per la costruzione di un nuovo palazzetto dello sport, dedicato esclusivamente alla pallavolo e di un’altra palestra per gli allenamenti da costruire in città, nella zona dell’Isolotto. Un progetto, ricordiamolo, interamente finanziato dallo stesso Di Filippo, di tasca sua, senza nemmeno un euro pubblico in ballo. Una storia lunga, fatta di complicazioni, pastoie burocratiche da dover superare una dietro l’altra e che si è sbloccata solo da poco.

Notate qualche analogia con la Fiorentina e con Rocco Commisso? Fate bene, anche se le storie hanno delle differenze di fondo. E allora, nel giorno della presentazione della nuova squadra de Il Bisonte Firenze, c’è stato comunque tempo e modo, da parte di Di Filippo per lanciare un messaggio a Commisso: “Rocco ha una grande passione, come me, ma probabilmente non si è reso conto di come funziona la burocrazia nel nostro paese. Io dico sempre che se si potesse cambiare la burocrazia in euro saremmo il paese più ricco del mondo”.

Quanto alla squadra ha aggiunto: “Dal 5 marzo sono rimasto praticamente sempre chiuso in casa e mi è venuta anche la sciatalgia, ma oggi essere qui con le mie bisontine è una grande emozione. Ringrazio Mencarelli e il suo staff per il lavoro che stanno facendo, cercheremo di fare del nostro meglio e speriamo di arrivare più lontano possibile”.