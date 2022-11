Di Filippo: “Ci abbiamo messo 4 anni per mettere un punto sulla costruzione di Palazzo Wanny. Commisso con lo stadio…”

Wanny di Filippo, il patron de Il Bisonte Firenze, squadra di Serie A1 femminile, ha parlato di varie tematiche su Radio Toscana. Tra i temi toccati anche la Fiorentina: “Ho deciso di regalare a Firenze un nuovo palazzetto a Firenze, Palazzo Wanny, che servirà non solo per lo sport. E’ diventato un luogo di riferimento per la città. Mi piacerebbe che il palazzo diventasse la Coverciano della pallavolo”.

“A Firenze e in Toscana il calcio è il calcio. Il resto sono sport minori. Ci abbiamo messo quattro anni per mettere un punto sulla costruzione del palazzetto, anche mettendoci i soldi e la buona volontà non è stato semplice. Non so come se la caverà Commisso con lo stadio. Dipenderà che tipo di struttura vogliono costruire. Se vogliono fare un mega stadio, serve farlo fuori dalla città, così come esiste in molte altre città europee”.