Di Filippo: “I soldi li ho messi io, ma ho dovuto aspettare quattro anni per partire. Ecco il mio consiglio a Commisso” VIDEO FN

Il proprietario de Il Bisonte Firenze, Wanny Di Filippo, ha parlato a margine della visita del sindaco di Firenze, Dario Nardella, dove si sta costruendo il Palawanny.

Queste le sue parole: “Le cose si possono fare, basta averne la volontà però non basta. Questo progetto partì quattro anni fa, quando feci la prima conferenza stampa e dissi che avrei regalato un palazzetto dello sport a Firenze e avrei messo io i soldi. Pensavo di partire il mese dopo, ma sono passati quattro anni perché c’è un ingranaggio di burocrazia continua che non si leva. Sono comunque soddisfatto, ho visto come stanno procedendo i lavori. Un consiglio a Commisso? Il problema è sempre burocratico e politico, non se ne viene fuori. Bisogna trovare il modo di semplificare il tutto: se trova un posto, lo faccia: mi sembra che ci siano sempre dei problemi. Io gli direi: trovati un posto e fatti il palazzo“.

