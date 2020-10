“… di Firenze vanto e gloria”: Il nuovo tatuaggio di Rocio Rodriguez FOTO

Nuovo tatuaggio per Rocio Rodriguez, la moglie di Borja Valero. Il legame tra Firenze e la famiglia dello spagnolo è davvero di quelli importanti e non c’è occasione in cui non sia ricordato. In questa circostanza, lady Valero si è tatuata la scritta “…di Firenze vanto e gloria“, proveniente dallo storico inno della Fiorentina scritto da Narciso Parigi.

Ecco la foto, pubblicata da Rocio su Instagram: