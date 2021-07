Di Francesco chiama Duncan. Il ghanese può lasciare di nuovo la Fiorentina?

Non riscattato dai rossoblù Duncan è tornato alla Fiorentina, ma ora può partire di nuovo. Come riporta L’Arena sul centrocampista ci sarebbe l’interesse di Eusebio Di Francesco, suo grande estimatore dai tempi del Sassuolo, per portarlo con se all’Hellas Verona.

Nel centrocampo della Fiorentina per adesso c’è grande traffico: tanti giocatori per tre ruoli. Duncan, così come tutti i giocatori presenti nel ritiro a Moena, verrà valutato da mister Italiano, dopo di che verranno tirate le somme e capiremo se il futuro del ghanese sarà ancora a tinte viola.