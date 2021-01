Di Francesco dà fiducia a Duncan: “Lui è Nainggolan hanno giocato poco ma adesso…”

Nonostante le appena 5 presenze collezionate da inizio stagione con la maglia della Fiorentina, con il passaggio al Cagliari il centrocampista Alfred Duncan sembra aver trovato il luogo ideale per tornare a giocare continuità. La società sarda punta molto sul ghanese, e lo ha dimostrato anche in fase di mercato chiudendo la trattativa con i viola in pochi giorni, ma quest’oggi è arriva anche l’investitura ufficiale da parte di Eusebio Di Francesco.

Questo pomeriggio infatti, durante la conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Genoa, il tecnico rossoblu ha usato parole al miele per l’ex mediano viola. Queste le sue parole: “L’arma in più di questa settimana è stato poter lavorare sul sistema di gioco che stiamo usando ultimamente, dando continuità a giocatori come Duncan e Nainggolan che hanno giocato poco in passato: ora avranno nelle gambe maggiore certezza e sicurezza. L’aspetto psicologico si ripercuote anche su questo lavoro, il ritiro non era punitivo ma per darci la possibilità di creare dei momenti di convivialità che, in tempo di Covid, sono pochi e parlare insieme delle difficoltà. Aver recuperato Nandez è stato fondamentale per avere più scelte. Il 4-2-3-1 e il 4-3-3 sono i sistemi sui cui stiamo lavorando, abbiamo provato varie situazioni e vogliamo dare continuità a queste soluzioni. La scelta del sistema di gioco, però, dipende tantissimo dalle caratteristiche individuali degli interpreti”.