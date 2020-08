Di Francesco e un incontro con la Fiorentina che c’è stato davvero: ecco perché l’allenatore non ha accettato la proposta di Commisso

Eusebio Di Francesco siederà sulla panchina del Cagliari nella prossima stagione. Tuttavia l’ipotesi di vederlo in viola non era del tutto campata in aria. Secondo tuttomercatoweb, infatti, l’allenatore ha avuto davvero dei contatti con la Fiorentina. Per la precisione è stato Commisso a tentare l’approccio, trovando però la strada sbarrata. Di Francesco si è reso disponibile a incontrare la dirigenza viola, ma il colloquio si è concluso con un nulla di fatto in quanto il tecnico si è detto non convinto del progetto della Fiorentina.

