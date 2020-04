Di Francesco: “Ecco dove farei giocare Chiesa. Tra lui e babbo Enrico…”

Eusebio Di Francesco, ex allenatore di Roma e Sassuolo, è intervenuto a Sky Sport soffermandosi su diversi temi. Questo il suo parere su Federico Chiesa: “Io di lui penso questo: ha caratteristiche veramente importanti. Nel mio 4-3-3 lui sarebbe l’attaccante di sinistra. È un giocatore che determina. Nell’insieme generale ha un talento impressionante, forse anche più del papà che era fortissimo”.

Di Francesco si sofferma poi su Domenico Berardi, in passato accostato anche alla Fiorentina: “Lui ha l’ambizione. Ha personalità perché uno che rifiuta e vuole essere, fra virgolette, desiderato come giusto che sia in tante situazioni. L’ultimo anno che ero a Roma ero criticato perché mi dicevano di dimettermi perché non hanno fatto il mercato che volevo. Oggi se ci dimettiamo abbandoniamo la barca, se non lo facciamo non abbiamo il carattere. Quale è la cosa giusta? La cosa giusta è essere sé stessi, cercare di tirare fuori il meglio da quello che hai e da quello che è il tuo lavoro”.