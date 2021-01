Di Francesco punta su Duncan: Lo scoglio della richiesta della Fiorentina. E il Verona è pronto a soffiarlo ai sardi

Nainggolan non basta al Cagliari e dopo lo stop di Rog, i rossoblu hanno mosso i primi passi per il centrocampista della Fiorentina, Duncan. Su La Gazzetta dello Sport si legge che non è un mistero il gradimento di Di Francesco per il ghanese, che ha lanciato sul grande palcoscenico ai tempi del Sassuolo. E il ragazzo strizza l’occhio al tecnico e tramite il suo entourage e fa sapere che gradisce.

C’è uno scoglio in quest’affare: la Fiorentina è pronta a concedere il sì ad un prestito, ma con obbligo di riscatto già fissato. A queste condizioni il Cagliari però non ci sente e attende che la posizione viola si ammorbidisca, ovvero che l’obbligo di riscatto si trasformi in un diritto di riscatto che permetta di valutare l’investimento la prossima estate. Intanto il Verona lavora sottotraccia per soffiare Duncan al Cagliari; servirebbe per coprire il vuoto lasciato da Benassi rientrato a Firenze in anticipo.