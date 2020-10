Di Francesco si coccola Simeone e Sottil ma non si accontenta: “Un grande attacco. Dobbiamo però essere più cinici e migliorare in tanti aspetti”

Il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco ha commentato così in conferenza stampa la gara vinta per 4-2 contro il Crotone grazie i gol di due conoscenze della Fiorentina come Giovanni Simeone e Riccardo Sottil:”In attacco abbiamo fatto bene, grazie anche al lavoro dei difensori, mentre in difesa dobbiamo ancora migliorare in qualche frangente. C’è di positiva sicuramente la reazione dopo lo svantaggio: nel finale del primo tempo gli abbiamo concesso troppo spazio e poi loro sono riusciti a pareggiare. Poi siamo stati bravi a tornare in vantaggio, ma dovevamo chiuderla prima. Dovevamo essere più determinati e cinici ma devo dire che la squadra ha reagito bene anche soffrendo, ma questo fa parte del nostro dna. Dobbiamo lavorare su alcuni aspetti, che aiutano a migliorare il lavoro in settimana. Sapevo che dobbiamo migliorare in alcuni aspetti, a prescindere dal risultato”.

